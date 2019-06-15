Джампаоло, которым интересуется «Милан», покинул пост наставника «Сампдории»
«Сампдория» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Марко Джампаоло.
По информации итальянских СМИ, 51-летний специалист уже согласовал двухлетнее соглашение с «Миланом» на общую сумму € 4 млн.
До «Сампдории» Джампаоло работал главным тренером в «Эмполи», «Кремонезе», «Брешии», «Чезене», «Катанье», «Сиене» и «Кальяри».
С 2017 года «Милан» возглавлял бывший игрок клуба Дженнаро Гаттузо. В конце мая 41-летний итальянец покинул занимаемую должность.
В сезоне-2018/19 «Милан», набрав 68 очков, занял пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (53) финишировала девятой.
Ранее «Милан» объявил о переходе Паоло Мальдини на должность технического директора клуба.
«Этот клуб – моя страсть». Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от денег
«Россонери» не попали в Лигу чемпионов.
- 15 июня 2019
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