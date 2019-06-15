Джампаоло, которым интересуется «Милан», покинул пост наставника «Сампдории»

«Сампдория» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Марко Джампаоло.

По информации итальянских СМИ, 51-летний специалист уже согласовал двухлетнее соглашение с «Миланом» на общую сумму € 4 млн.

До «Сампдории» Джампаоло работал главным тренером в «Эмполи», «Кремонезе», «Брешии», «Чезене», «Катанье», «Сиене» и «Кальяри».

С 2017 года «Милан» возглавлял бывший игрок клуба Дженнаро Гаттузо. В конце мая 41-летний итальянец покинул занимаемую должность.

В сезоне-2018/19 «Милан», набрав 68 очков, занял пятое место в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (53) финишировала девятой.

Ранее «Милан» объявил о переходе Паоло Мальдини на должность технического директора клуба.