«Этот клуб – моя страсть». Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от денег

28-го мая «Милан» официально подтвердил уход из команды главного тренера Дженнаро Гаттузо. Так клуб попрощался с одной из своих легенд золотой эпохи Сильвио Берлускони. И пусть сам Рино говорит, что «Милан» будет всегда с ним, мы прекрасно понимаем, что подошла к концу еще одна глава истории «россонери».

Можно по-разному оценивать работу Гаттузо-тренера, критиковать его и обвинять в неудачах команды или говорить о том, что он не справился с поставленными задачами, не оправдав надежд. Повесить на него всех собак, в принципе, дело нехитрое. За последние полтора года на него вылились тонны самой разной критики, но, тем не менее, когда после заявления об отставке он покидал офис клуба, тиффози провожали его аплодисментами и объятиями. Видимо, даже в футболе есть что-то более значимое, чем результат. Все дело, наверное, в том, кто есть Гаттузо, как человек и личность, в его бескомпромиссном желании быть честным с собой, командой и болельщиками.

Игрок послал Гаттузо и не вышел на замену. В «Милане» творится какой-то ад Гаттузо говорит, что хочет разобраться с ним не на камеру.

Гаттузо ушел, отказавшись от 90% зарплаты за два остающихся года по контракту в пользу тренерского штаба. Свой поступок он прокомментировал очень просто: «Не хочу говорить о деньгах. Когда речь о «Милане», деньги для меня не имеют значения. Это эмоции, это страсть. «Милан» дал мне намного больше, чем я ему». Наверное, в этом и есть весь Рино–требовательный к себе и умеющий быть благодарным, а главное – бесконечно преданный тому, что он делает.

Определяющим фактором того, как мы относимся к другим людям, является то, как мы относимся, прежде всего, к самим себе. Гаттузо, кажется, всегда обладал очень развитой, если не гипертрофированной способностью к самокритике. Она была и является его внутренней сверх мотивацией. О себе и своем многолетнем партнере по «Милану», а также сборной Италии Андреа Пирло он как-то сказал следующее: «Когда я вижу игру Пирло, то начинаю сомневаться, могу ли я считать себя футболистом». Его слова, конечно, можно принять за ложную скромность, но, если бы это было так, я думаю, Гаттузо с его исходными данными никогда бы не стал одним из лучших опорных полузащитников мира. Недостаток технического мастерства он с лихвой компенсировал неуемным желанием играть и побеждать. Весь успех Рино – результат его характера, трудолюбия и воли. Его обожали болельщики «Милана» и ненавидели соперники. В то время, как для самого Дженнаро, вероятно и то, и другое всегда было высшей наградой.

Понятно, что такое отношение к игре часто выливалось в вспышки гнева, желтые и красные карточки. Рино терял контроль над собой, оскорблял соперников, бил и хватал их за горло. В этом смысле он порой становился настоящим кошмаром, ведь футбольное поле превращалось для него в зону боевых действий.А сам он был солдатом, единственное дело которого – война. Гаттузо-игрока, и правда, можно упрекнуть во многом, но то, что ему не свойственны были трусость, симуляции и жалость к себе, вам скажет любой, кто помнит его игру. Рино всегда считал себя воином, для которого собственная честь неизменно на первом месте, а цель отнюдь не оправдывает средства.

«Сегодня для победы в матче они готовы потерять свою честь, а завтра будут готовы продать мать, жену или подругу? В ходе моей карьеры футболист, который сделал бы то, что Рамос, постеснялся бы смотреть в глаза одноклубникам. Ни я, ни мои одноклубники не считали такие победы достижением». – о симуляции Рамоса в финале ЛЧ против «Ювентуса».

«За два года Гаттузо совершил чудо, заставив игроков «Милана» побеждать» Накануне дерби с «Интером» Даниэле Массаро хвалил Рино, но реальность оказалась суровее. Репортаж «Чемпионата» из Милана.

Психологи говорят, что во многом наша личность формируется еще в самом раннем возрасте. Дженнаро Гаттузо родом из маленького городка на юге Италии. С детства он был окружен простыми людьми, мечтал стать рыбаком и никогда не боялся тяжелой работы. В принципе, ничего удивительного для провинциального мальчика из совсем небогатой семьи. Удивительно лишь то, что спустя годы славной карьеры, выиграв множество клубных трофеев и, став чемпионом мира, Гаттузо по-прежнему кажется таким же простым и настоящим. Нобель Арустамян рассказывал, что в 2015 году, когда Гаттузо приезжал в Ереван, то после товарищеской игры непринужденно пил со всеми коньяк до 3-х часов ночи, а в общении был очень легким и свободным. Мы привыкли к тому, что простота не свойственна тем, кого мы считаем звездами. Но, похоже, это не касается тех из них, кто сам себя так не воспринимает.

«Так вот, приехали они в Ереван. Матерацци весь на понтах, в космосе, а Гаттузо – такой же простой. Мне потом рассказывали игроки сборной СССР: «Обычно в ветеранских матчах не идут в стыки. Дают пас, а ты уверен, что никто никогда не будет атаковать. Как вдруг вылетает Гаттузо и начинает просто выгрызать мяч с ногами». А после игры Гаттузо сидел со всеми и пил коньяк до 3 часов ночи».

Его игроки и коллеги говорят, что он невероятно требовательный и жесткий, как тренер, но при этом очень открытий и отзывчивый человек, к которому можно обратиться с любой проблемой. Он всегда высказывает претензии в лицо и готов принять критику в свой адрес. Безусловно, сейчас Гаттузо-тренеру не хватает опыта, возможно, знаний и искусности, но зато у него всегда хватает ума и храбрости признать это.Он готов учиться и расти, потому что находится еще только в самом начале своего тренерского пути. Как бы там ни было, за полтора года при Гаттузо «Милан» зарабатывал в среднем 1,81 очка за матч. Больше в этот период за матч набирали только «Ювентус» и «Наполи». В завершившемся сезоне также была зафиксирована самая большая посещаемость «Сан-Сиро» за 10 лет, а значит, что при всех трудностях, неудачах и даже явных провалах Гаттузо и компании удалось вернуть зрителей на стадион.

Да, «Милан» снова не попал в Лигу Чемпионов, не решены также многие проблемы в игре команды. По ходу чемпионата Гаттузо критиковали все, включая даже тех, кто только-только узнал, что такое офсайд. Теперь Гаттузо ушел. Он принял это решения сам. Взвешенно и обдуманно. И каким бы ни получился сезон, большинство болельщиков сейчас благодарны Рино за всё, что он сделал для них и «Милана». Почему так?«Милан» для Рино – не работа. Это его жизнь, страсть и любовь.

Арриго Сакки совсем недавно сказал о нём: «Я счастлив быть его другом. Он отдал свою жизнь клубу. И когда кто-то отдаёт свою жизнь, вы можете лишь благодарить его».