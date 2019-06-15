Президент УЕФА: всякий раз, когда работаем с клубами из Англии, возникают жалобы

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что по-прежнему считает решение провести финал Лиги Европы в Баку удачным. Напомним, в финале турнира встречались «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась победой синих со счётом 4:1.



«Всякий раз, когда мы имеем дело с английскими клубами, возникают жалобы. Это не способствует росту популярности в европейском футболе. Если бы меня спросили, почему мы решили провести финал Лиги Европы в Баку, я бы ответил, что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался. Они бы приехали и играли без проблем.



Полтора года назад мы решили провести матч в Баку, где есть современный стадион вместимостью 70 тысяч человек. Думаю, в Англии есть лишь один стадион, вмещающий больше зрителей. Они должны были смотреть матч в 11 вечера из-за разницы во времени, но никто не жаловался. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии», — приводит слова Чеферина Goal.com.