Президент УЕФА: всякий раз, когда работаем с клубами из Англии, возникают жалобы

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что по-прежнему считает решение провести финал Лиги Европы в Баку удачным. Напомним, в финале турнира встречались «Челси» и «Арсенал». Игра завершилась победой синих со счётом 4:1.
«Всякий раз, когда мы имеем дело с английскими клубами, возникают жалобы. Это не способствует росту популярности в европейском футболе. Если бы меня спросили, почему мы решили провести финал Лиги Европы в Баку, я бы ответил, что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался. Они бы приехали и играли без проблем.
Полтора года назад мы решили провести матч в Баку, где есть современный стадион вместимостью 70 тысяч человек. Думаю, в Англии есть лишь один стадион, вмещающий больше зрителей. Они должны были смотреть матч в 11 вечера из-за разницы во времени, но никто не жаловался. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии», — приводит слова Чеферина Goal.com.
- 15 июня 2019
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:49
-
17:41
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:04
-
14:51
-
14:37
-
14:33
-
14:20
-
14:18
-
13:47
-
13:47