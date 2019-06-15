Вомбергар и Безденежных, скорее всего, покинут «Уфу»

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Уфы» Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных, скорее всего, покинут команду. Руководство уфимской команды уведомило игроков, что они могут начать поиски новых клубов.



Безденежных является воспитанником «Уфы» и дебютировал в составе команды в матче с «Зенитом» 17 мая 2015 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. Вомбергар перешёл в «Уфу» из люблянской «Олимпии» в феврале 2019 года. Футболист принял участие в 13 матчах за уфимский клуб в чемпионате России и забил один мяч.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. В стыковых матчах «Уфа» смогла переиграть «Томь» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.