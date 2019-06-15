ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20
Сегодня, 15 июня, основная команда ЦСКА собралась в Ватутинках и начала подготовку к сезону-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.
В тренировке не принимали участия игроки ЦСКА, который получили дополнительное время для отдыха в связи с участием в матчах национальных команд. По индивидуальный программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает проходить процесс восстановления полузащитник Алан Дзагоев. К командному занятию были привлечены Илья Востриков и Данила Янов, которые выступают за молодёжную команду «армейцев».
После завершения первого сбора в Ватутинках, московский ЦСКА отправится в Австрию. Вылет команды запланирован на 25 июня.
- 15 июня 2019
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