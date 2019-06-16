Косельни может продолжить карьеру в Бундеслиге

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает Bild, в услугах француза заинтересована дортмундская «Боруссия». Также сообщается, что интерес к 33-летнему футболисту проявляют «Милан», «Монако» и «Байер».

Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет успел завоевать с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.