Источник: «Бавария» согласилась продать Хуммельса «Боруссии» Д
Руководство дортмундской «Боруссии» договорилось о покупке центрального защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса, сообщает Bild.
Трансфер 30-летнего игрока обойдётся «Боруссии» € 20 млн плюс бонусы. Защитник уже согласовал с «шмелями» условия личного контракта.
Хуммельс является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенцев он начал выступать в 2007 году. В середине сезона-2007/08 Матс перешёл в «Боруссию», цвета которой защищал до лета 2016 года, после чего вернулся в «Баварию».
В сезоне-2018/19 Хуммельс помог мюнхенской команде стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.
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