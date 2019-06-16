Источник: «Бавария» согласилась продать Хуммельса «Боруссии» Д

Руководство дортмундской «Боруссии» договорилось о покупке центрального защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса, сообщает Bild.

Трансфер 30-летнего игрока обойдётся «Боруссии» € 20 млн плюс бонусы. Защитник уже согласовал с «шмелями» условия личного контракта.

Хуммельс является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенцев он начал выступать в 2007 году. В середине сезона-2007/08 Матс перешёл в «Боруссию», цвета которой защищал до лета 2016 года, после чего вернулся в «Баварию».

В сезоне-2018/19 Хуммельс помог мюнхенской команде стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть Кубок и Суперкубок страны. Защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 21 матче чемпионата Германии.