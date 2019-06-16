Защитник «Шахтёра» Ордец может перейти в московское «Динамо»

По информации «Чемпионата», украинский защитник «Шахтёра» Иван Ордец может пополнить состав московского «Динамо».
Ордец является воспитанником «Шахтёра». В 2009 году начал выступать за молодёжную команду «горняков». С 2013 по 2014 год футболист на правах аренды играл в «Ильичёвце» (сейчас — «Мариуполь»). В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол.
Ордец долго не играл из-за травмы. Защитник завершил восстановление и вернулся в основу к концу сезона-2018/19, в котором принял участие в 2 матчах украинской Премьер-лиги.
Контракт 26-летнего игрока с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2019 года.
«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
- 16 июня 2019
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