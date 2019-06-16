«Арсенал» не планирует продавать Торрейру, которым интересуется «Милан»

Руководство лондонского «Арсенала» не собирается расставаться с уругвайским полузащитником Лукасом Торрейрой, несмотря на интерес со стороны «Милана», сообщает Sky Sport Italia.

Ожидается, что «Милан» в ближайшее время возглавит Марко Джампаоло, под руководством которого Торрейра выступал в «Сампдории». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Арсенал» за € 30 млн.

Действующее соглашение Лукаса с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. В сезоне-2018/19 23-летний игрок забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах английской Премьер-лиги.

«Милан» в завершившейся кампании занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 встречах россонери одержали 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.