«Арсенал» не планирует продавать Торрейру, которым интересуется «Милан»
Руководство лондонского «Арсенала» не собирается расставаться с уругвайским полузащитником Лукасом Торрейрой, несмотря на интерес со стороны «Милана», сообщает Sky Sport Italia.
Ожидается, что «Милан» в ближайшее время возглавит Марко Джампаоло, под руководством которого Торрейра выступал в «Сампдории». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Арсенал» за € 30 млн.
Действующее соглашение Лукаса с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. В сезоне-2018/19 23-летний игрок забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах английской Премьер-лиги.
«Милан» в завершившейся кампании занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 встречах россонери одержали 19 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Торрейра заявил, что чувствует себя несчастным в Англии. Им интересуется «Милан»
- 16 июня 2019
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