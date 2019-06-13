Торрейра заявил, что чувствует себя несчастным в Англии. Им интересуется «Милан»

Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра не уверен в своём будущем в АПЛ. Футболист несчастлив в Англии.
«Не знаю, смогу ли я перечислить много вещей, которые мне нравятся в Англии. Намного лучше я себя чувствовал в Италии. Англия — это совершенно другой мир, очень большая страна. Языковой барьер не позволяет мне общаться с людьми — это очень тяжело.
Не нравится мне и климат — вы выходите на улицу, а там тучи. Возвращаетесь домой — на небе по-прежнему тучи», — цитирует Лукаса Metro.
В то же время в подписании Торрейры заинтересован «Милан». Ещё более реальным возможный трансфер делает то, что главным претендентом на пост главного тренера россонери является Марко Джампаоло, под руководством которого уругваец играл в «Сампдории» до переезда в АПЛ.
В сезоне-2018/19 23-летний футболист провёл 34 матча в АПЛ, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
- 13 июня 2019
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