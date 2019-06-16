«МЮ» отказался менять Лукаку на Икарди, но готов продать игрока за € 80 млн

Миланский «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» включить нападающего Маури Икарди в сделку по трансферу форварда Ромелу Лукаку, но «красные дьяволы» отклонили такой вариант, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Лукаку, но английский клуб интересуют только деньги. По информации издания, речь идёт о € 80 млн.
Ромелу выступает за манкунианцев с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец забил 12 голов в 32 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Икарди является игроком «Интера» с лета 2013-го. В минувшей кампании 26-летний аргентинец записал в актив 11 мячей и 4 результативные передачи в 29 встречах. Соглашение форварда с миланским клубом будет действовать до 30 июня 2021 года.
- 16 июня 2019
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