«Реал» и «Барселона» претендуют на 16-летнего вингера «Фулхэма»
Вингер клуба АПЛ «Фулхэм» Харви Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов, утверждает The Sun.
По информации источника, «Реал» и «Барселона» готовы заплатить за 16-летнего футболиста € 225 тыс., которые желает получить за своего игрока английский клуб. Также на Эллиотта претендует «РБ Лейпциг».
В минувшем сезоне за первую команду «Фулхэма» Эллиотт сыграл три матча, проведя в общей сложности на поле 27 минут. Он стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги. На момент дебютной игры в АПЛ футболисту было 16 лет и 30 дней. Ранее Эллиотт отказался продлевать действующий контракт со своим клубом. Вполне вероятно, что «Фулхэм» будет готов продать вингера.
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона
- 17 июня 2019
-
00:44
-
00:40
-
00:31
-
00:08
-
00:08
- 16 июня 2019
-
23:58
-
23:56
-
23:33
-
23:30
-
23:16
-
23:03
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:44
-
20:34
-
20:23
-
20:20
-
19:59
-
19:58
-
19:42
-
19:35
-
19:33
-
19:23
-
19:05
Партнерский контент