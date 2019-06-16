«Реал» и «Барселона» претендуют на 16-летнего вингера «Фулхэма»

Вингер клуба АПЛ «Фулхэм» Харви Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов, утверждает The Sun.

По информации источника, «Реал» и «Барселона» готовы заплатить за 16-летнего футболиста € 225 тыс., которые желает получить за своего игрока английский клуб. Также на Эллиотта претендует «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне за первую команду «Фулхэма» Эллиотт сыграл три матча, проведя в общей сложности на поле 27 минут. Он стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче английской Премьер-лиги. На момент дебютной игры в АПЛ футболисту было 16 лет и 30 дней. Ранее Эллиотт отказался продлевать действующий контракт со своим клубом. Вполне вероятно, что «Фулхэм» будет готов продать вингера.