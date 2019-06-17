«Тамбов» в третьем туре РПЛ сыграет со «Спартаком» на «Волгоград-Арене»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда в начале сезона будет проводить домашние матчи в Волгограде. Там состоится встреча между «Тамбовом» и «Спартаком».
«Матч третьего тура РПЛ со «Спартаком» мы сыграем на «Волгоград-Арене». Это будет наш первый домашний матч в сезоне. Что будет дальше – будем думать. Резервной ареной будет стадион в Саранске, а что будет потом – посмотрим», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Тамбов» в следующем сезоне впервые будет выступать в Российской Премьер-Лиге. 17 мая клуб успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие во всех соревнованиях Российского футбольного союза в сезоне-2019/20.
«Тамбов» рассматривает вариант с проведением домашних матчей в Волгограде
- 17 июня 2019
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