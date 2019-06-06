«Тамбов» рассматривает вариант с проведением домашних матчей в Волгограде
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в клубе рассматривается вариант с проведением домашних матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2018/19 в Волгограде.
«Вариант с Волгоградом рассматриваем и обсуждаем. Рассматриваем из-за того, что нам это будет экономически выгоднее. Понимаем, что в Волгограде на нас будет ходить больше людей, поэтому надеемся отбить так какую-то часть затрат», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, набрав в 38 матчах 73 очка, и в следующем сезоне впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе. Несмотря на повышение в классе, бюджет клуба на сезон-2018/19 не будет существенно увеличен.
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