«Чайка» назвала имя нового главного тренера
Новым главным тренером «Чайки» стал Дмитрий Воецкий, который ранее тренировал «Сызрань-2003». Новый тренерский тандем «Чайки» в составе Дмитрий Воецкий – Виталий Семакин будет принимать решения коллегиально. При этом Воецкий будет находиться в статусе главного тренера. Об этом сообщил официальный сайт клуба из села Песчанокопское.
44-летний специалист последние восемь сезонов отработал в качестве главного тренера клуба «Сызрань-2003», с которым трижды завоёвывал третье место в Группе «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Чайка», которая впервые в истории вышла в Футбольную национальную лигу, будет выступать на ростовском стадионе «Олимп-2», где базируется «Ростов».
«Чайка» будет выступать в ФНЛ на стадионе «Олимп-2»
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