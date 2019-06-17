Коутиньо не станет переходить в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не станет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
По информации источника, бразильский футболист не станет игроком манкунианцев из уважения к своему бывшему клубу — «Ливерпулю». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который ранее сообщил о желании покинуть стан «красных дьяволов».
Коутиньо выступал в составе «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год. Контракт бразильского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В завершившемся сезоне Коутиньо на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба
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