Коутиньо не станет переходить в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не станет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.



По информации источника, бразильский футболист не станет игроком манкунианцев из уважения к своему бывшему клубу — «Ливерпулю». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который ранее сообщил о желании покинуть стан «красных дьяволов».



Коутиньо выступал в составе «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год. Контракт бразильского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В завершившемся сезоне Коутиньо на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба