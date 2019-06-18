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Медель: мы оставили все силы на поле

Медель: мы оставили все силы на поле
Футбол / Южная Америка 0

Хавбек национальной команды Чили и турецкого «Бешикташа» Гари Медель поблагодарил партнёров за самоотдачу после разгромной победы в матче 1-го тура Кубка Америки с японцами (4:0) и призвал сосредоточиться на следующей игре со сборной Эквадора.

«Первая цель достигнута! Спасибо всей команде за самоотдачу и оставленные силы на поле. Теперь нужно сосредоточиться на том, что впереди», — написал Медель в своём «твиттере».

Сборная Чили выиграла у Японии с крупным счётом 4:0. Нападающий Эдуардо Варгас оформил дубль, по голу в свой актив записали полузащитники Эрик Пульгар и Алексис Санчес. В следующем туре Чили 22 июня сыграет со сборной Эквадора на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в городе Салвадоре.

Сборная Чили разгромила Японию в дебютном матче на Кубке Америки
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