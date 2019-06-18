Джонс и Гаскойн воссоздали совместное историческое фото 30 лет спустя

Бывшие футболисты сборной Англии Пол Гаскойн и Винни Джонс повторили легендарную фотографию 1988 года.



В ходе знаменитого матча Кубка Англии между «Ньюкасл Юнайтед» и «Уимблдоном» выступавший за последних Джонс протянул руку Гаскойну в область паха. «Уимблдон» победил «Ньюкасл» со счётом 3:1, вышел в следующую стадию турнира и впоследствии завоевал Кубок Англии, переиграв в финале «Ливерпуль».



Именно эта фотография утвердила за Джонсом реноме крайне грязного футболиста, а Гаскойн по итогам сезона-1987/88 получил приз лучшему молодому игроку.



В настоящее время Гаскойн и Джонс дают совместные пресс-конференции в рамках тура, где они встречаются с болельщиками на территории Англии и Уэльса. Реконструкция знаменитого фото придумана для продвижения тура, где также участвуют Петер Шмейхель, Паоло Ди Канио и другие известные футболисты прошлого, игравшие в английском чемпионате.