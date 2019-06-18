Джонс и Гаскойн воссоздали совместное историческое фото 30 лет спустя

Бывшие футболисты сборной Англии Пол Гаскойн и Винни Джонс повторили легендарную фотографию 1988 года.
В ходе знаменитого матча Кубка Англии между «Ньюкасл Юнайтед» и «Уимблдоном» выступавший за последних Джонс протянул руку Гаскойну в область паха. «Уимблдон» победил «Ньюкасл» со счётом 3:1, вышел в следующую стадию турнира и впоследствии завоевал Кубок Англии, переиграв в финале «Ливерпуль».
Именно эта фотография утвердила за Джонсом реноме крайне грязного футболиста, а Гаскойн по итогам сезона-1987/88 получил приз лучшему молодому игроку.
В настоящее время Гаскойн и Джонс дают совместные пресс-конференции в рамках тура, где они встречаются с болельщиками на территории Англии и Уэльса. Реконструкция знаменитого фото придумана для продвижения тура, где также участвуют Петер Шмейхель, Паоло Ди Канио и другие известные футболисты прошлого, игравшие в английском чемпионате.
- 18 июня 2019
-
10:09
-
09:54
-
09:44
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:10
-
08:28
-
07:53
-
07:31
-
07:08
-
06:26
-
05:58
-
04:59
-
03:53
-
03:39
-
02:57
-
02:24
-
02:04
-
01:38
-
01:24
-
00:47
-
00:46
-
00:32
-
00:01
-
00:00
- 17 июня 2019
-
23:39
-
23:33
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:38
-
22:27
-
22:20
-
22:15