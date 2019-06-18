«Реал» сообщил дату презентации Ф. Менди

Завтра, 19 июня, мадридский «Реал» проведёт презентацию новичка команды французского защитника Ферлана Менди. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мероприятие состоится на клубном стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 14:00 мск. Менди выйдет на поле в футболке «Реала» и поприветствует болельщиков «Королевского клуба».

24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона» несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.