Источник: «Атлетико» объявит о переходе Фелиша в ближайшие часы
Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», утверждает AS.
По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения. Официально о переходе португальца будет объявлено сегодня, 19 июня. Сумма трансфера составит € 120 млн. Ранее сообщалось, что Фелиш в «Атлетико» сможет получать зарплату в размере € 6 млн в год.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него отступные в размере € 120 млн. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.
Симеоне — о Фелише: «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их
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