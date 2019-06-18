Симеоне — о Фелише: «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Бенфики» Жоау Фелише, который может перейти в мадридский клуб.
«Исторически сложилось так, что «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их. Так было с Облаком, Хименесом, Эрнандесом, которые перешли из младших клубов, или Гризманном.
Нам нужен талантливый парень, способный впитывать наши идеи. Наш технический персонал работает над некоторыми ситуациями, чтобы помочь прогрессу игроков», — приводит слова Симеоне Goal со ссылкой на Fox Sports Argentina.
Тренер высказал также мнение об уходе из команды Диего Година, Филипе Луиса и Хуанфрана.
«Это трудный период, но мы встречаем его с надеждой. Это сложная задача, и сегодня нам приходится с ней столкнуться. Мы потеряли опытных игроков, которые многое дали клубу.
Мы ожидаем, что «Атлетико» снова выступит, как обычно. В течение семи лет мы были вторыми, третьими, первыми, вторыми. Это не просто.
Наше обновление началось в прошлом году с Фернандо Торреса, Габи, а теперь — Хуанфрана. В это время мы готовили Облака, Сауля, Хименеса, чтобы они стали лидерами нового состава», — сказал Симеоне.
- 18 июня 2019
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:38
-
16:34
-
16:29
-
16:08