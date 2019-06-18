Симеоне — о Фелише: «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Бенфики» Жоау Фелише, который может перейти в мадридский клуб.

«Исторически сложилось так, что «Атлетико» покупает молодых игроков, чтобы развивать их. Так было с Облаком, Хименесом, Эрнандесом, которые перешли из младших клубов, или Гризманном.

Нам нужен талантливый парень, способный впитывать наши идеи. Наш технический персонал работает над некоторыми ситуациями, чтобы помочь прогрессу игроков», — приводит слова Симеоне Goal со ссылкой на Fox Sports Argentina.

Тренер высказал также мнение об уходе из команды Диего Година, Филипе Луиса и Хуанфрана.



«Это трудный период, но мы встречаем его с надеждой. Это сложная задача, и сегодня нам приходится с ней столкнуться. Мы потеряли опытных игроков, которые многое дали клубу.



Мы ожидаем, что «Атлетико» снова выступит, как обычно. В течение семи лет мы были вторыми, третьими, первыми, вторыми. Это не просто.



Наше обновление началось в прошлом году с Фернандо Торреса, Габи, а теперь — Хуанфрана. В это время мы готовили Облака, Сауля, Хименеса, чтобы они стали лидерами нового состава», — сказал Симеоне.