Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке
Бразильский новичок московского «Локомотива» Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», обратился к болельщикам «железнодорожников» на русском языке.
«Привет! Меня зовут Мурило. Estravo, «Локо». До встречи!» — сказал Мурило на видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива» в «Инстаграме».
Напомним, переход защитника олимпийской сборной Бразилии состоялся вчера, 18 июня. Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурило будет выступать под 27-м номером.
Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.
Сёмин: я плохо знаю Мурило, мне сложно говорить о его качествах
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