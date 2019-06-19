Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке

Бразильский новичок московского «Локомотива» Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», обратился к болельщикам «железнодорожников» на русском языке.

«Привет! Меня зовут Мурило. Estravo, «Локо». До встречи!» — сказал Мурило на видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива» в «Инстаграме».

Напомним, переход защитника олимпийской сборной Бразилии состоялся вчера, 18 июня. Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурило будет выступать под 27-м номером.

Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.