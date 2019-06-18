Сёмин: я плохо знаю Мурило, мне сложно говорить о его качествах

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал подписание контракта с защитником «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейрой Мурило. Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В московской команде Мурило будет выступать под 27-м номером.



«Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.