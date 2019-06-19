«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип
«Спартак» посвятил полузащитнику Денису Глушакову, который официально покинул клуб, видеоклип в социальной сети YouTube.
Сегодня столичный клуб объявил об уходе Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым
- 19 июня 2019
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