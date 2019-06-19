ЦСКА выкупил трансфер Влашича

ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу хавбека.

С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.



Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.