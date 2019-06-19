Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА выкупил трансфер Влашича

ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу хавбека.

С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.

ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по трансферу Влашича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент