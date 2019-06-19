Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что в сезоне 2009 года на столичный клуб была инспирирована внешняя атака, когда красно-белые были близки к завоеванию чемпионского титула.
«В 2009 году была инспирирована внешняя атака, когда мы шли к чемпионству. Я знаю заказчика. Он потом ушёл, но кампания какое-то время всё равно катилась. Хотя не будем копаться в этом. Кто и как пытался сломать? Не комментирую», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.
В сезоне-2009 чемпионский титул выиграл «Рубин», а «Спартак» занял второе место, уступив в турнирной таблице казанской команде восемь очков.
«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна
Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.
- 19 июня 2019
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