Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что в сезоне 2009 года на столичный клуб была инспирирована внешняя атака, когда красно-белые были близки к завоеванию чемпионского титула.



«В 2009 году была инспирирована внешняя атака, когда мы шли к чемпионству. Я знаю заказчика. Он потом ушёл, но кампания какое-то время всё равно катилась. Хотя не будем копаться в этом. Кто и как пытался сломать? Не комментирую», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.

В сезоне-2009 чемпионский титул выиграл «Рубин», а «Спартак» занял второе место, уступив в турнирной таблице казанской команде восемь очков.