Защитник «Анжи» Гапон перешёл в «Химки»
«Химки» официально объявили о переходе защитника «Анжи» Евгения Гапона.
Гапон достался подмосковному клубу бесплатно, так как его контракт с махачкалинцами истекал в конце июня текущего года. Условия соглашения Гапона с «Химками» не разглашаются.
28-летний Гапон является воспитанником «Спортакадемклуба». Ранее он уже выступал за «Химки» с 2009 по 2010 год. Также играл за «Шинник», «Факел», «Мордовию» и «Кубань». Сыграл три матча за молодёжную сборную России.
В минувшем сезоне Гапон принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (все — основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил шесть жёлтых карточек.
«Химки» в минувшем сезоне финишировали на девятом месте в ФНЛ.
26-летний украинский хавбек продолжит карьеру в «Химках»
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