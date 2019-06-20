«Милан» может купить кого-то из игроков «Реала»

«Милан» проявляет интерес к футболистам мадридского «Реала», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, сегодня, 20 июня, представители «Милана» проведут встречу с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. На встрече будут обсуждаться возможные переходы кого-то из игроков «Реала» в «Милан».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан не видит в команде Кейлора Наваса, Иско, Гарета Бэйла, Даниеля Себальоса, Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Борху Майораля, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.

В минувшем сезоне «Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы. Впрочем, «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы достичь соглашения с УЕФА и получить дополнительное время для решения проблем с финансовым фэйр-плей.