«Милан» интересуется защитником киевского «Динамо» Миколенко

«Милан» проявляет интерес к левому защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, вариант с приобретением украинца обсуждался в штаб-квартире итальянского клуба. Впрочем, пока что никаких переговоров клубы не вели.

20-летний Миколенко является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах украинского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с украинским клубом действителен до лета 2023 года.

«Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы.