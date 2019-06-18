«Милан» интересуется защитником киевского «Динамо» Миколенко
«Милан» проявляет интерес к левому защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, вариант с приобретением украинца обсуждался в штаб-квартире итальянского клуба. Впрочем, пока что никаких переговоров клубы не вели.
20-летний Миколенко является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах украинского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором трёх результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с украинским клубом действителен до лета 2023 года.
«Милан» финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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