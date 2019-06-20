Черчесов — о посещении «Прямой линии» с Путиным: я даже растерялся

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришёл на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и поделился впечатлениями перед началом мероприятия.
«Это то место, где наконец-то можно задать вопрос. Я даже растерялся, потому что два с половиной года вопросы задают только мне. Все вопросы начинаются с „почему“ и „зачем“. Поэтому я задавать вопросы отвык. Давайте лучше посмотрим.
Стоит ли ехать в Петербург на чемпионат Европы? Вам — да. Нам — обязательно надо ехать», — сказал Черчесов.
На чемпионате мира—2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Финальная часть ЧМ-2018 проходила с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнир проводился на 12 стадионах в 11 российских городах.
- 20 июня 2019
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