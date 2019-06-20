Фото Месси, окружённого соперниками и оставленного без поддержки, стало вирусным

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Парагвая был зафиксирован интересный момент.
Стоп-кадр на 90+4-й минуте игры показывает, как капитан бело-голубых Лионель Месси с мячом в центре поля направляется к воротам соперника. При этом на снимке помимо форварда аргентинцев находятся сразу восемь игроков парагвайской команды и лишь два его партнёра по команде, один из которых явно не намерен участвовать в атаке.
Фото уже стало вирусным в социальных сетях. Фанаты Месси поспешили объяснить этим кадром все неудачи 31-летнего нападающего с национальной командой.
После двух туров сборная Аргентины с одним набранным очком занимает последнее место в своей группе, где также выступают Колумбия (6 очков), Парагвай (2) и Катар (1).
- 20 июня 2019
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