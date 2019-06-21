Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата мира

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершились игры группового турнира. Соответственно, стали известны все пары 1/8 финала ЧМ. Вот как они выглядят:

Норвегия — Австралия

Англия — Камерун

Франция — Бразилия

Испания — США

Италия — Китай

Нидерланды — Япония

Германия — Нигерия

Швеция — Канада

В 1/4 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвёртой, пятой — с шестой, седьмой — с восьмой. Финальная игра чемпионата мира будет сыграна 7 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная США. В финале ЧМ-2015, который проводился в Канаде, американки разгромили команду Японии со счётом 5:2. Для США та победа стала третьей на мировых форумах, что является рекордным результатом.