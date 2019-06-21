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Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата мира

Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата мира
Футбол / Прочие турниры 0

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершились игры группового турнира. Соответственно, стали известны все пары 1/8 финала ЧМ. Вот как они выглядят:

Норвегия — Австралия
Англия — Камерун
Франция — Бразилия
Испания — США
Италия — Китай
Нидерланды — Япония
Германия — Нигерия
Швеция — Канада

В 1/4 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвёртой, пятой — с шестой, седьмой — с восьмой. Финальная игра чемпионата мира будет сыграна 7 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная США. В финале ЧМ-2015, который проводился в Канаде, американки разгромили команду Японии со счётом 5:2. Для США та победа стала третьей на мировых форумах, что является рекордным результатом.

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