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Погба позвонил Сарри, чтобы подчеркнуть желание вернуться в «Ювентус»

Погба позвонил Сарри, чтобы подчеркнуть желание вернуться в «Ювентус»
Футбол / Англия 0

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отчаянно пытается вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год, сообщает Tuttosport.

По информации итальянского издания, 26-летний француз подчеркнул желание продолжить карьеру в составе действующих чемпионов Серии А, позвонив их новому главному тренеру Маурицио Сарри.

В услугах Погба заинтересован также мадридский «Реал». «Манчестер Юнайтед» не спешит расставаться с футболистом и требует за него высокую цену. Ранее сообщалось, что речь идёт о € 170 млн.

Контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба на сезон-2021/22.

В минувшей кампании хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.

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