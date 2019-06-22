«Лейпциг» интересуется нападающим «ПСЖ» Нкунку

Немецкий «Лейпциг» проявляет интерес к нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Кристоферу Нкунку, сообщает L’Equipe.



«ПСЖ» оценивает 21-летнего форварда в € 15 млн. Его соглашение со столичной командой истекает будущим летом, поэтому парижский клуб готов рассмотреть вариант с продажей игрока в текущее трансферное окно.



В сезоне-2018/19 Нкунку провёл за «ПСЖ» 29 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах на клубном уровне.

«Лейпциг» в завершившемся сезоне набрал 66 очков и занял третье место в высшем дивизионе немецкого чемпионата. Этот результат позволил команде напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого клуба Ральф Рангник ушёл в отставку.