«Лейпциг» интересуется нападающим «ПСЖ» Нкунку
Немецкий «Лейпциг» проявляет интерес к нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Кристоферу Нкунку, сообщает L’Equipe.
«ПСЖ» оценивает 21-летнего форварда в € 15 млн. Его соглашение со столичной командой истекает будущим летом, поэтому парижский клуб готов рассмотреть вариант с продажей игрока в текущее трансферное окно.
В сезоне-2018/19 Нкунку провёл за «ПСЖ» 29 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах на клубном уровне.
«Лейпциг» в завершившемся сезоне набрал 66 очков и занял третье место в высшем дивизионе немецкого чемпионата. Этот результат позволил команде напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого клуба Ральф Рангник ушёл в отставку.
Рангник покинул «РБ Лейпциг» и перешёл на должность в Red Bull
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