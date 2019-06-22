«Атлетико» пропишет в контракте Фелиша сумму отступных в размере € 350 млн
Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш близок к переходу в «Атлетико», сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб пропишет в контракте 19-летнего португальского футболиста сумму отступных в размере € 350 млн. Эта сумма станет рекордной для «Атлетико» — ранее в соглашениях мадридского клуба с Диего Костой и Антуаном Гризманном была прописана сумма отступных в размере € 200 млн.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит «Бенфике» за трансфер Фелиша € 120 млн. Футболист будет получать в «Атлетико» зарплату в размере € 6 млн.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года.
Источник: «Атлетико» объявит о переходе Фелиша в ближайшие часы
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