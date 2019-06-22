Агент: знаем об интересе «Порту» к Буффону, он примет решение в течение 10 дней

Сильвано Мартина, агент итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Порту».
«Мы знаем об интересе «Порту», и с нами уже контактировали на этот счёт. Буффон хочет поиграть ещё один год, и этот клуб входит в число тех, что ему нравятся, но у него четыре ребёнка, и переезд целой семьи – это решение, которое нужно серьёзно обдумать. Джанлуиджи уже играл с Сержиу Консейсау, и было бы здорово поработать под его руководством. «Порту» – большой клуб, один из важнейших в Европе и с впечатляющей историей. Буффон примет решение в течение 10 дней», — цитирует агента Football Italia со ссылкой на RTP.
Ранее стало известно, что Буффон летом покинет «Пари Сен-Жермен», за который выступал в минувшем сезоне. Сообщалось, что интерес к 41-летнему голкиперу проявляют «Аталанта», «Парма» и «Брешия».
- 22 июня 2019
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