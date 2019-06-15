Оставьте Буффона в покое! Он — легенда и сам решит, когда закончить карьеру

30 июня 2019 истек срок действия контракта между «ПСЖ» и Джанлуиджи Буффоном, продлевать который парижский клуб не стал. Для итальянского голкипера это, по большому счёту, означает шаг к завершению карьеры. И даже, если Буффон найдёт себе команду ещё на сезон-два, скорее всего, на авансцене мирового футбола ему уже не быть.

Буффон ушёл из «ПСЖ». Закончит или сделает ещё одну попытку? О европейских трансферах, первом полуфинале Лиги наций и другом – читайте в нашем обзоре дня.

Существует мнение, что великие чемпионы непременно должны уходить красиво и на высокой ноте. Однако это не более, чем стереотип, не имеющий ничего общего с действительностью. Так просто хочется нам, болельщикам, диванным экспертам, журналистам. Великие же чемпионы на самом деле никому ничего не должны. Они уже давно всем все доказали и вправе завершать карьеру так, как считают нужным. Поэтому, повесит ли Джиджи бутсы на гвоздь, перейдёт ли основным вратарем в «Порту», или сядет на скамейку запасных в «Барселоне», это будет только его решением, отчитываться за которое он, слава Богу, не обязан. Любители же критиковать найдутся всегда.

Буффон – один из самых талантливых и ярких вратарей современности. Он – символ нескольких поколений, олицетворяющий общечеловеческие и спортивные ценности. Но почему так происходит, что, несмотря на все рекорды, регалии и титулы, в нашем сознании кто-то навсегда остается лишь успешным, пусть даже выдающимся спортсменом, а кому-то удается стать иконой и образцом для миллионов. Всё дело, наверное, в собственной ответственности, отношении самого человека к тому, что он делает. В результате, маленькое становится большим, а частное — общим. О себе Буффон сказал одну очень простую вещь: «Я боюсь только за своих детей. Переживаю, что могу их разочаровать или подать им, пусть и ненароком, плохой пример». Я думаю, что это и есть внутренний ценз, планка, выше которой уже вряд ли что-то может быть.



17 сезонов проведённых Буффоном в «Ювентусе» вместили в себя целую жизнь, короткую и очень долгую одновременно. Со «Старой синьорой» Джиджи 11 раз выигрывал чемпионат Италии и 4 раза Кубок страны. Трижды проигрывал финал Лиги Чемпионов и отправлялся с туринцами в Серию B, отказавшись от предложений других грандов. Он пережил в клубе 9 разных тренеров и бессчётное количество партнёров по команде. Неизменным для него оставалось только одно – верность цветам, которые он защищал. Своим выступлением за «бьянконери» Буффон доказал, что преданность – величина постоянная, и деньгами она не измеряется. Сам он по этому поводу высказался так: «Даже если бы мне предложили в два раза больше денег в любом другом клубе, я бы всё равно остался в Ювентусе».



17 мая 2018 года Буффон объявил о том, что предстоящий матч с «Вероной» станет для него последним в футболке бьянконери. Целая эпоха подошла к концу, но жизнь на этом не закончилась. Джиджи подписал контракт с «ПСЖ» и уехал во Францию, возможно, чтобы, наконец, выиграть Лигу Чемпионов. Не получилось. Получится ли теперь вообще – большой вопрос. Но как бы там ни было, считать его переезд в Париж ошибкой нет никаких оснований. Итальянец имел полное право попробовать и рискнуть даже, если кому-то казалось или хотелось, чтобы он завершил свою карьеру непременно в Турине. Слишком много лет своей жизни он посвятил футболу, сборной и одному клубу, чтобы кто-то сейчас со стороны указывал ему, где играть и когда заканчивать.



На сегодняшний день Буффон свободный агент. Он стареет и, как вратарь, конечно, не становится лучше. Но его персональный статус уже настолько крут, что, какое бы решение он сейчас ни принял, оно будет неизменно правильным. Всей своей многолетней карьерой он давно заслужил завершить ее так, как хочется только ему.

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Буффон не просто вратарь, он живая история мирового футбола. Я никогда не забуду его радость после выигранного Мундиаля в 2006 году, и не смогу забыть, как он не сдержал слезы и попросил прощения за то, что Италия не вышла на Чемпионат Мира в России. Я смотрел на него, и мне тоже хотелось плакать. Было грустно и обидно за Джиджи, но, в то же время я испытывал гордость от того, что человеку, за которого я так много лет болею, по-настоящему не все равно. За то, что мои ожидания, наконец, не только мои проблемы.

Когда уходят легенды, нам всегда грустно, потому что с ними уходит и частичка нас. Рано или поздно мы все оказываемся в прошедшем времени, и для последующих поколений наше существование довольно условно. У них появятся свои кумиры, в то время как наши сегодняшние будут не больше, чем страничками в «википедии». Но пока мы сами и наши герои ещё настоящее, у нас есть возможность ценить и радоваться тому, что выпало жить с ними в одно время. Буффон уже легенда, независимо от того, закончил ли он с футболом, или нет. И, как бы дальше ни сложилась его карьера, ничто уже не сможет этого изменить.