Голы Фирмино, Дани Алвеса и Виллиана — в видеообзоре матча Перу — Бразилия

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» состоялся матч 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия. Встречу обслуживал аргентинский судья Фернандо Рапаллини. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали бразильские футболисты.



Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес. В добавленное время арбитром время форвард Габриэл Жезус не реализовал 11-метровый удар.

Итоговая таблица группы А



1. Бразилия — 7 очков

2. Венесуэла — 5

3. Перу — 4

4. Боливия — 0



Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира как одна из двух лучших команд, финишировавших третьими. Четвертьфиналы состоятся 27-29 июня.