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Голы Фирмино, Дани Алвеса и Виллиана — в видеообзоре матча Перу — Бразилия

Голы Фирмино, Дани Алвеса и Виллиана — в видеообзоре матча Перу — Бразилия
Футбол / Южная Америка 0

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» состоялся матч 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия. Встречу обслуживал аргентинский судья Фернандо Рапаллини. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали бразильские футболисты.

Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес. В добавленное время арбитром время форвард Габриэл Жезус не реализовал 11-метровый удар.

Итоговая таблица группы А

1. Бразилия — 7 очков
2. Венесуэла — 5
3. Перу — 4
4. Боливия — 0

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира как одна из двух лучших команд, финишировавших третьими. Четвертьфиналы состоятся 27-29 июня.

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