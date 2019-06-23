«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»

«Милан» активно пытается заполучить центрального полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса. Итальянский клуб хочет арендовать 22-летнего испанца на два года, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, на этой неделе представители «Милана» провели встречу с руководством «Реала». Стороны обсудили возможный переход пяти игроков мадридцев, но россонери особенно привлекает универсальность Себальоса.

Дани выступает за «Реал» с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 3 мяча в 23 матчах испанской Примеры. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам минувшей кампании «Милан» занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем сезоне команда Марко Джампаоло будет выступать в Лиге Европы.