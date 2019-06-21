Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» отклонил предложение «Барселоны» в € 40 млн по Романьоли

«Милан» отклонил предложение «Барселоны» в € 40 млн по Романьоли
Футбол / Испания 0

«Барселона» предпринимала попытки приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли, утверждает Tuttosport.

По информации источника, сине-гранатовые предлагали за 24-летнего игрока россонери € 40 млн. Однако миланский клуб отказался продавать своего ключевого футболиста. При этом в «Барсе» продолжают рассматривать итальянца в качестве одного из кандидатов на укрепление обороны команды.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Романьоли принял участие в 41 матче и отметился двумя результативными ударами. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 50 млн. Ранее Романьоли выступал также за «Рому» и «Сампдорию».

«Ювентус» следит за ситуацией с Романьоли
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент