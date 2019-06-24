Бывший комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт будет работать на Okko Спорт.
«Громкий трансфер: экс-комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт примеряет черничную футболку Okko Спорт. Роман, добро пожаловать в команду!» — сообщается в «твиттере» Okko Спорт.
Напомним, что шеф-редактором Okko Спорт назначен Владимир Стогниенко. На ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в Rambler Group, появится специальный раздел, посвящённый английской Премьер-Лиге. В этом разделе любителям английского футбола будет предложено лучшее из того, чему Championat.com научился за 14 лет работы: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также пользователям будут доступны дополнительные видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko Спорт под руководством Стогниенко.
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