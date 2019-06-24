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Ван Дейк: будущее «Ливерпуля» выглядит ярким, мы хотим развиваться

Ван Дейк: будущее «Ливерпуля» выглядит ярким, мы хотим развиваться
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил мнение, что команда продолжит развиваться в следующих сезонах.

«Думаю, будущее выглядит довольно ярким. У нас фантастическая команда с игроками, которые хотят развиваться и отдавать себя ради партнёров и клуба. У нас очень качественный состав. Иногда даже не осознаёшь, насколько сильные футболисты играют в «Ливерпуле». Так что будущее прекрасно.

Что касается меня, мне удалось показать стабильность. Я прекрасно себя чувствовал в прошлом сезоне, и этому поспособствовали мои партнёры по команде. Каждый из них проявил себя наилучшим образом», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, а также набрал рекордные для себя 97 очков в английской Премьер-лиге, но финишировал вторым.

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