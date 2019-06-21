Лорен: «Ливерпулю» придётся начать новый сезон без Салаха и Мане

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Лорен Этаме Майер выразил мнение, что предстоящий розыгрыш Кубка африканских наций может сказаться на результатах «Ливерпуля», поскольку в турнире примут участие нападающие красных Садио Мане и Мохамед Салах.



«Что бы ни случилось, «Ливерпулю» придётся начать следующий сезон без Салаха и Мане, потому что им потребуется несколько недель отдыха. В противном случае они сильно сдадут в ходе сезона. К августу они будут физически и ментально истощены.



Если Салах и Мане не получат отдыха, то это скажется на кампании «Ливерпуля» в Премьер-лиге. В последние два сезона Мохамед, Садио и некоторые другие игроки провели невероятное количество матчей», — приводит слова Лорена Mirror.

Кубок африканских наций — 2019: состав групп, расписание матчей