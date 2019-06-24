«Динамо» продлило контракт с Морозовым

«Динамо» объявило о подписании нового трёхлетнего соглашения с защитником команды Григорием Морозовым. Морозов является воспитанником академии футбола имени Коноплёва и академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Уроженец Ижевска дебютировал за бело-голубых 2 августа 2015 года в гостевом матче с «Локомотивом» (1:1), при этом сразу отличился голом. Всего на счету Григория 92 игры и 3 мяча за «Динамо».
«Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в «Динамо», у меня сложились хорошие отношения со всеми. С самого начала продление контракта с бело-голубыми было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путёвку в большой футбол. Продолжаю следовать за своей мечтой, играя в любимом клубе. В предстоящем сезоне перед «Динамо» будут поставлены более амбициозные цели. Продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион. Вместе мы добьёмся поставленных целей!» — цитирует Морозова пресс-служба клуба.
- 24 июня 2019
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