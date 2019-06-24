«Балтика» объявила о переходе Чочиева

Российский полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев перешёл в калининградскую «Балтику», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист достался «Балтике» бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

27-летний Чочиев является воспитанником «Локомотива», но за основной состав «железнодорожников» не провёл ни одного матча. Выступал также за астраханский «Волгарь» и самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Беларуси (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

«Балтика» в минувшем сезоне завершила чемпионат на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ и вылетела в ПФЛ. Впрочем, клуб сумел сохранить место в ФНЛ, так как несколько других команд отказались участвовать в турнире.