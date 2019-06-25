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«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом
Футбол / Англия 0

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте выступил с заявлением о будущем главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Клуб объявляет, что предоставил разрешение «Челси» на переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возможном назначении на вакантную должность тренера. Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку у обоих клубов, надеемся, что сторонам удастся быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не намерен делать заявления на данную тему», — говорится в сообщении «Дерби».

Ранее сообщалось, что «Челси» придётся выплатить «Дерби» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочный разрыв контракта с Лэмпардом.

40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

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