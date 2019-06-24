Ширер: Лэмпард — именно тот, в ком сейчас нуждается «Челси»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мыслями о возможном назначении главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда на пост наставника «Челси».



«Лэмпард — именно тот, в ком сейчас нуждается «Челси». Думаю, это отличный вариант, и понимаю, почему Роман Абрамович может хотеть пригласить его. «Челси» находится в непростой ситуации из-за трансферного бана. Им наконец придётся внедрить в состав некоторых футболистов из молодёжной команды или использовать вернувшихся из аренды игроков. И Лэмпард знает их лучше, чем кто-либо другой. Он руководил двумя из наиболее многообещающих талантов клуба в прошлом сезоне — Мэйсоном Маунтом и Фикайо Томори.



Фрэнк не сумел вывести «Дерби» в Премьер-лигу, но проделал отличную работу, добравшись с командой до финала плей-офф Чемпионшипа. Думаю, он не сможет отказать «Челси». Если он возглавит синих, то будет гордиться как никогда ранее», — написал Ширер в своей колонке на сайте издания The Sun.

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов