Ф. Торрес: «Реал» поможет Азару выйти на новый уровень

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Фернандо Торрес высказал мнение по поводу перехода Эдена Азара в «Реал».
«Каждый игрок хочет выступать за „Реал“, потому что в клубе можно творить историю. Азар — классный игрок, «Реал», поможет ему выйти на новый уровень. Не знаю, сможет ли он мотивировать себя, чтобы стать ещё сильнее, но у него будут прекрасные условия. Когда мы с ним играли в «Челси», было ясно, что он станет одним из лучших в мире», — цитирует Торреса AS.
В минувшем сезоне Азар принял участие в обоих матчах с «Брайтоном» в английской Премьер-лиге, а ворота в тех встречах защищал Райан. Бельгийцу удалось записать на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Всего в активе 28-летнего форварда 16 мячей и 15 голевых пасов в 37 матчах первенства.
- 25 июня 2019
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