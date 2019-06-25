Сборная Камеруна обыграла Гвинею-Бисау в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна встречалась с национальной командой Гвинеи-Бисау. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась со счётом 2:0 в пользу камерунской команды.



На 66-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Камеруна Банана Яя. Через 3 минуты камерунский нападающий Стефан Баокен удвоил преимущество своей национальной команды.



Сборная Камеруна набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы F. Гвинея-Бисау (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Камеруна и Гвинеи-Бисау на групповом этапе турнира являются команды Ганы и Бенина. В следующем туре сборная Камеруна сыграет с Ганой, а Гвинея-Бисау проведёт матч с Бенином.