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Сборная Камеруна обыграла Гвинею-Бисау в матче Кубка африканских наций

Сборная Камеруна обыграла Гвинею-Бисау в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна встречалась с национальной командой Гвинеи-Бисау. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась со счётом 2:0 в пользу камерунской команды.

На 66-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Камеруна Банана Яя. Через 3 минуты камерунский нападающий Стефан Баокен удвоил преимущество своей национальной команды.

Сборная Камеруна набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы F. Гвинея-Бисау (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Камеруна и Гвинеи-Бисау на групповом этапе турнира являются команды Ганы и Бенина. В следующем туре сборная Камеруна сыграет с Ганой, а Гвинея-Бисау проведёт матч с Бенином.

Кубок африканских наций. Группа F. 1-й тур
25 июня 2019, вторник. 20:00 МСК
Камерун
2 : 0
Гвинея-Бисау
1:0 – Яя – 66, 2:0 – Баокен – 69
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