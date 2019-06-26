Скопинцев: постараемся показать зрелищный футбол на турнире в Австрии

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от Кубка Пари-Матч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
«Считаю, что этот Кубок — очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону. Для каждого из участвующих в нём клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир», — приводят слова Скопинцева «Известия».
«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «горожане» выступят в Лиге чемпионов начиная с квалификационного раунда. В Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт сезон выездным матчем с «Ахматом». Встреча состоится 17 июля.
- 26 июня 2019
-
04:50
-
04:45
-
04:38
-
04:04
-
03:08
-
01:58
-
01:20
-
00:53
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:09
-
00:07
- 25 июня 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:25
-
22:23
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45Комличенко может перейти в «Гент» Эксклюзив
-
20:34
-
20:24