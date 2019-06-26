Скопинцев: постараемся показать зрелищный футбол на турнире в Австрии

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от Кубка Пари-Матч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Мурада Мусаева на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

«Считаю, что этот Кубок — очень важный турнир, который поможет качественно подготовиться к сезону. Для каждого из участвующих в нём клубов предстоящие матчи станут хорошим тестированием. Мы с нашей командой постараемся показать зрелищный футбол, и, конечно же, будем стремиться выиграть турнир», — приводят слова Скопинцева «Известия».

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «горожане» выступят в Лиге чемпионов начиная с квалификационного раунда. В Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт сезон выездным матчем с «Ахматом». Встреча состоится 17 июля.